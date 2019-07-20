Украинцев возмутило поведение Зеленского

Украинские пользователи сети отреагировали на инцидент с президентом страны Владимиром Зеленским, произошедший во время осмотра опытных модулей для проживания солдат. Украинский лидер грубо оттолкнул исполняющего обязанности министра обороны Степана Полторака, когда тот попытался вставить слово в беседу Зеленского с чиновниками и военными. Видео опубликовано на Facebook.

Комментаторы отметили, что украинскому президенту нужно научиться культуре поведения. «Уважаемые люди, лицо Украины, а ведут себя, позор», — говорится в одном из сообщений. «Это хамло. Кто-то еще этого не понял?» — написала пользовательница Оксана Черкасова. «Скачки за электоратом продолжаются», — отметил Игорь Моляренко.

При этом некоторые поддержали Зеленского. «Правильно сделал. Только мало», — прокомментировал произошедшее Петр Игнатенко.

Как сообщалось ранее, на опубликованной записи видно, как Полторак попытался вступить в разговор, однако Зеленский резко развернулся в его сторону, министр пошатнулся и отступил на шаг. При этом сам Полторак рассказал главному редактору запрещенного в России портала «Цензор.нет», что украинский лидер его не толкал, а просто развернулся и сказал «Секундочку!». По словам министра, все прошло корректно.

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