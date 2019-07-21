Пьяный председатель избирательного участка в Киеве подделал паспорт

В Киеве полицейские заподозрили, что у пьяного председателя одной из участковых избирательных комиссий подделан паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.

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Правоохранительные органы заинтересовались чиновником после жалобы, поступившей в дежурную часть Днепровского управления полиции. «Сотрудники патрульной полиции для проверки информации провели тест на драгере, который показал результат 2,33 промилле алкоголя», — говорится в сообщении пресс-службы киевского управления Национальной полиции Украины.

После составления протокола об административном правонарушении по статье «распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве», в паспорте мужчины обнаружили признаки подделки. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов». Если экспертиза подтвердит подозрения полицейских, нарушителю грозят до двух лет лишения свободы.

21 июля на Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Данные мониторинга электоральных настроений жителей страны показывали, что наибольшей поддержкой пользовалась политическая сила Зеленского — более 42 процентов, на втором месте находилась «Оппозиционная платформа — За жизнь». Также шансы на прохождение в парламент были у партии Порошенко, Вакарчука и Юлии Тимошенко.

По сообщениям о нарушениях на выборах в Верховную Раду возбуждено уже 33 уголовных досудебных расследований и составлен 41 административный протокол. Всего, по данным на 17:00, в штаб поступило 1614 сообщений о нарушениях.

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