На Украине на избирательном участке использовали кастрюлю вместо сейфа

На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины вместо сейфа пытались использовать опечатанную кастрюлю с надписью «сейф». Об этом в Facebook написала одна из избирателей Валентина Стеценко. Свой пост она сопроводила соответствующими фотографиями.

Сообщение было опубликовано еще 18 июля. Стеценко считает, что таким образом глава избирательной комиссии собирался сорвать проведение на участке выборов. Тем не менее ко дню голосования проблема была решена: участковый Дарья Васильева привезла на участок не только сейф, но также украинский флаг и дополнительное освещение.

Досрочные выборы в Верховную Раду проходят 21 июля. Последние данные мониторинга электоральных настроений украинцев показывали, что наибольшей поддержкой пользуется политическая сила Зеленского — более 42 процентов, на втором месте находится «Оппозиционная платформа — За жизнь». Также шансы на места в парламенте имеют партии Порошенко, Святослава Вакарчука и Юлии Тимошенко.

По состоянию на 16.30 по всей стране было возбуждено 33 уголовных досудебных расследования по сообщениям о нарушениях. Всего в МВД поступило к этому моменту более 1600 заявлений.

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