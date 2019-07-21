Появилось видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС

Житель Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС) и опубликовал его в Twitter.
На записи видна станция и корабль за восемь минут до стыковки, отмечает РИА Новости.
«Союз МС-13» причалил к станции 21 июля в 1:48 по московскому времени. На корабле прибыли россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Они присоединились к россиянину Алексею Овчинину и американцам Нику Хейгу и Кристине Кук.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!