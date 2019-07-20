Корабль «Союз МС-13» с космонавтами отправился на МКС

Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Об этом сообщил ТАСС.

Ракета взлетела в 19:28 по московскому времени со стартовой площадки Гагаринский старт. На ее борту находятся космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, а также астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Стыковка корабля с МКС планируется в 01:50 по московскому времени 21 июля. Члены экипажа присоединятся к работающим на МКС российскому космонавту Алексею Овчинину и американцам Кристине Кук и Нику Хейгу.

Новые космонавты выполнят выход в открытый космос в ноябре, а также проведут различные эксперименты, в том числе в автоматическом режиме без участия экипажа.

Ранее 25 июня в Казахстане приземлился спускаемый аппарат корабля «Союз МС-11» с Олегом Кононеко, Давидом Сен-Жаком и Энн Макклейн, которые пробыли на МКС полгода.

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