Экипаж МКС вернулся на Землю

Очередной экипаж Международной космической станции вернулся на Землю. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-11» с Олегом Кононенко, Давидом Сен-Жаком и Энн Макклейн, пробывшими в космосе полгода, благополучно приземлился в 05:49 мск в Казахстане.
На МКС остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.
24 июня стало известно, что Россия увеличила стоимость доставки американских астронавтов к МКС. В 2015 году для НАСА стоимость одного места на российском пилотируемом корабле составляла 82 миллиона долларов, тогда как в настоящее время указанная сумма выросла на пять процентов из-за инфляции
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