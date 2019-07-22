Безопасность банков оказалась под угрозой из-за новой технологии

Внедрение банками и финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет Positive Technologies.

По оценкам экспертов, половина пилотных проектов банков и более 70 процентов заключаемых смарт-контрактов уязвимы для хакерских атак.

Главный риск заключается в том, что запущенные даже в тестовом режиме проекты так или иначе связаны с основной корпоративной инфраструктурой финансовых организаций. Это делает возможным проникновение в основную сеть банка с использованием уязвимости в системе на базе блокчейна.

По словам экспертов «Лаборатории Касперского», поскольку технология блокчейн достаточно новая, то опыта противостояния угрозам у нее еще нет.

Российские банки используют технологии блокчейн как в тестовых, так и в полноценных рабочих проектах. Среди них, в частности, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк.

Ранее в июле сообщалось, что Сбербанк запустит депозитарную систему, построенную на технологии блокчейн, а Банк России рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты.

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