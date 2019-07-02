Сбербанк запустит депозитарную систему на блокчейн

Сбербанк запустит депозитарную систему, построенную на технологии блокчейн. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор депозитария Сбербанка Юрий Дубин.

По его словам, кредитная организация уже не первый год плодотворно сотрудничает с Центробанком по ряду блокчейн-проектов, в том числе на национальной платформе «Мастерчейн». «Сбербанк был инициатором запуска на этой платформе децентрализованной депозитарной системы для учета е-закладных, мы лидируем этот проект в ассоциации. На этой платформе проведены пилотные сделки с электронными ипотечными закладными, в ближайшее время планируется запуск в промышленную эксплуатацию депозитарной системы», — рассказал он.

По словам Дубина, проектной команде удалось найти решения не только для технологических, но и для правовых вопросов учета ценных бумаг. «Это будет одна из первых таких систем в мире. Мы ожидаем серьезные положительные эффекты для бизнеса от развития этого проекта», — отметил он.

«Более того, наша совместная работа этим не ограничивается. Совместно с регулятором мы в прошлом году впервые в России провели сразу две сделки: ICO вʺрегулятивной песочницеʺ ЦБ и внебиржевое РЕПО на блокчейне. Считаю, что усилиями регулятора», — рассказал директор депозитария Сбербанка. «В ʺрегулятивной песочницеʺ ЦБ РФ пилотируются перспективные проекты и прорабатываются основы нормативного регулирования, что в будущем позволит тиражировать эффективные решения на всю страну», — выразил уверенность Дубин.

15 июня сообщалось о том, что Банк России рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты.

При этом в марте стало известно, что Банк России планирует ограничить сумму, которую россияне смогут ежегодно тратить на покупку криптоактивов. Под криптоактивами понимаются любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, недвижимость, имущество, доли в компаниях и денежные требования.