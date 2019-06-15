В ЦБ задумались о запуске собственной цифровой валюты

Банк России рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты. Об этом в субботу, 15 июня, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Действительно, Central Bank Digital Currency не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность», — отметила Набиуллина в ходе студенческой конференции в «Сколково».

При этом она подчеркнула, что реализация подобных проектов требует «зрелых» технологий, в том числе технологий распределенных реестров. Кроме того, по словам главы ЦБ, необходимо учитывать, насколько само общество готово отказаться от наличных в пользу «неанонимных digital-валют».

В марте стало известно, что Банк России планирует ограничить сумму, которую россияне смогут ежегодно тратить на покупку криптоактивов. Под криптоактивами понимаются любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, недвижимость, имущество, доли в компаниях и денежные требования. Предположительно, верхнюю границу установят на уровне 600 тысяч рублей в год.

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