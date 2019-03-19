ФСБ присмотрит за биткоинами россиян

Законопроект об использовании криптовалют в России должны принять до конца 2019 года, поскольку этого требуют рекомендации Financial Action Task Force (FATF, международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Об этом сообщила принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Речь идет об отдельном законе, регулирующем выпуск и оборот криптовалюты. Законопроект «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), который внесли в Госдуму в марте 2018 года, не регулирует оборот криптовалют, уточнил Аксаков. По его словам, в открытых блокчейнах нельзя использовать российское право, поэтому законодатели решили не регулировать эти процессы.
Для разработки нового законопроекта на базе комитета создается рабочая группа с участием представителей ФСБ, Росфинмониторинга, Минфина, Минэкономразвития и ЦБ. Текущая версия законопроекта о ЦФА регламентирует, как непубличным компаниям и индивидуальным предпринимателям выпускать цифровые активы, которые будут подтверждать денежные и другие права инвесторов в капитале компании, уточнил Аксаков.
Депутаты из профильного комитета получили замечания ФСБ, которая обратила внимание на отсутствие в этом законопроекте регулирования «криптовалют, биткоинов и других инструментов», которые активно используются «в том числе для отмывания капитала, полученного преступным путем».
Ранее в марте сообщалось, что Банк России решил ограничить сумму, которую россияне смогут ежегодно тратить на покупку криптоактивов, к ним относятся любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, недвижимость, имущество, доли в компаниях и денежные требования.