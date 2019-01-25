Криптовалюта поставила под угрозу экономику целого государства

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил власти Мальты о том, что бурное развитие блокчейн-технологий на территории республики создает серьезные риски для экономической стабильности государства. Об этом говорится в докладе МВФ, на который обратило внимание издание Times of Malta.

В ходе визита миссии МВФ на Мальту эмиссары фонда пришли к выводу, что развитая игровая индустрия (речь, судя по всему, идет об онлайн-казино) вкупе с лояльным законодательством в отношении криптовалют и программы по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции создает «существенные риски и угрозу для стабильности финансовой системы Мальты».

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Мальта недавно приняла целый пакет законопроектов, которые адаптировали местное законодательство под потребности крипторынка. Правительство островного государства прозвало эту программу «Остров блокчейна». МВФ в целом позитивно оценило действия властей Мальты по стабилизации экономической ситуации страны, однако программа по развитию блокчейна очень насторожила эмиссаров, так как они увидели в ней несоответствие программам по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом.

Помимо проблем, вызванных недостаточной законодательной базой для крипторынка, власти Мальты в ближайшее время столкнутся с инфраструктурными проблемами и проблемами на рынке труда. Последние вызваны нехваткой рабочей силы. Для решения этой проблемы МВФ рекомендует создать специальные программы для стимулирования работы женщин и пожилых людей, вернув их таким образом в экономику страны.

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