Спикер парламента Чечни повздорил с дагестанским историком из-за башни

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов на своей странице в Instagram раскритиковал историка Зураба Гаджиева, который заявил, что чеченская сторожевая башня около села Ансалта построена на территории Дагестана.

По словам Даудова, целью подобных заявлений является попытка разжечь межнациональную рознь между народами Северного Кавказа. Таким образом Гаджиев желает укрепиться в статусе «историка-кавказоведа», считает политик. «Хотите оспорить принадлежность пастбищ, башен или ключей от них, — назначайте время и место, внимательно выслушаем ваши доводы и представим свои. Уверяю, все встанет на свои места. В гости? Добро пожаловать! Провокации? Жестко пресечем согласно законам РФ», — заявил глава парламента Чечни.

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Также Даудов призвал жителей республики не выкладывать непроверенную информацию о принадлежности исторических памятников.

18 июля Зураб Гаджиев опубликовал фото башни, построенной в средневековом стиле, на своей странице в Facebook. В публикации историк назвал строение «башней-новостройкой, возведенной соседями на дагестанской земле». Слова Гаджиева вызвали общественный резонанс в Чечне. После этого историк опубликовал спутниковые снимки, на которых видно, что башня расположена на территории Дагестана.

Пограничный вопрос стал причиной осложнения отношений между двумя республиками после инцидента со сносом знака с надписью «Чеченская республика. Шелковской р-н», который произошел 10 июня. По словам жителей Дагестана, новый указатель появился на территории города Кизляр. Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской республике, просто раньше там не было соответствующих указателей. 11 июня глава Дагестана Владимир Васильев, комментируя инцидент, заявил, что некоторые жители сочли действия Чечни наступлением на территориальные интересы. «Этого нет и не будет», — добавил он.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации. Он заверил, что осуществляет тщательный контроль за публикациями в сети и посоветовал пользователям не размещать оскорбительные комментарии. Политик отметил, что будет защищать территорию региона и свой народ, «чего бы это ни стоило». Кадыров также поблагодарил Владимира Васильева за его подход к ситуации и порекомендовал дагестанцам к нему прислушаться.

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