Упавшие вагоны с углем остановили движение поездов в российском регионе

Виталий Лаксаев / YouTube

В Сосногорском районе Коми приостановлено движение поездов из-за сошедшего с рельс грузового поезда Воркута — Череповец, в результате чего 23 из 54 вагонов с углем опрокинулись и перекрыли пути на железнодорожной станции Керки, сообщает ИА «Север-Медиа».

Инцидент произошел 22 июля в 03:00 по местному времени из-за размыва почвы. В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что погибших и пострадавших нет, но движение пассажирских поездов нарушено. На сайте Северной железной дороги сказано, что пути будут закрыты на период до 48 часов. Пассажиров задержанных составов перевезут на автобусах на другие станции.

К опрокинутым вагонам прибыли восстановительные поезда, часть их них отбуксирована на станцию Сосногорск. Работу начали оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и психологическая служба республики. Для оценки сложившейся ситуации на место вылетела специальная комиссия во главе с начальником управления.

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