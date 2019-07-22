Куры-несушки обвалили американский рынок

Крупнейший производитель яиц в США — Cal-Maine Foods — отчитался об убытках, вызванных «чрезмерной активностью кур-несушек». Компания пожаловалась на рекордное перепроизводство яиц, которое обвалило цены и вынуждает торговать в убыток. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В отчете компании по итогам 2019 финансового года, который закончился 1 июля, говорится, что чистый убыток составил 19,8 миллиона долларов. Продажи упали до 280,6 миллиона долларов. Генеральный директор компании Дольф Бейкер объяснил это сложной ситуацией на рынке. Он напомнил,что средняя рыночная цена яиц на юго-востоке страны снизилась более, чем вдвое (на 52 процента), по сравнению с прошлым годом.

Материалы по теме «Потребности я усмирила» Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц

Также в компании высказали опасения по поводу роста цен на корм: один из самых влажных в истории посевных сезонов грозит снижением урожая зерна. «Мы ожидаем, что расходы на корм будут потенциально более высокими в 2020 финансовом году», — заключил Бейкер. Сложная ситуация на рынке и потенциальный рост расходов на корм вынудили компанию отказаться от выплаты промежуточных дивидендов.

Средняя цена дюжины яиц в розничной торговле в США составляет 1,203 доллара. Это на 26 процентов меньше, чем год назад, уточняет Bloomberg. За год Cal-Maine Foods потерял 41 цент выручки с каждой дюжины: на 10 центов больше, чем прогнозировали аналитики.

Число кур-несушек в стране приближается к рекордно высокому уровню, и они несут больше яиц, чем когда-либо. По данным министерства сельского хозяйства США, в апреле 2019-го насчитывалось 341,5 миллиона кур, к июню их число сократилось до 331,5 миллиона — на 3 миллиона больше, чем в прошлом году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!