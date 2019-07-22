Названы самые нелепые посмертные надписи на могилах россиян

Россияне часто используют нелепые фразы для составления эпитафий на могилах умерших родственников. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявила специалист по посмертным стихам Вероника Миронова.

По ее словам, родственники умерших редко обращаются к профессиональным поэтам за эпитафиями. Из-за этого на могилах можно встретить странные надписи без смысла и знаков препинания. Также на надгробных памятниках иногда используются строчки из популярных песен.

«Популярностью пользуются строчки из песни Шевчука "Последняя осень", народ любит Цоя и Высоцкого, предпочитают песни из советских фильмов. Недавно я увидела строчку из песни Алены Апиной: "Леха, мне без тебя так плохо!"» — сказала Миронова.

Самой популярной фразой является «Помним, любим, скорбим». Среди наиболее универсальных фраз также «Мама (или папа) никогда не умирает, просто рядом быть перестает», «Как много нашего ушло с тобой, как много твоего осталось с нами», «Вечная память о тебе навсегда останется в наших сердцах», «Тому, кто дорог был при жизни, от тех, кто помнит и скорбит», «Забыть нельзя, вернуть невозможно». Эти фразы встречаются на каждом пятом памятнике, отметила автор.

Самыми странными памятниками она назвала могильный камень в виде iPhone с логотипом компании Apple на обратной стороне. «Еще мне попадались памятники в виде мониторов, компьютеров с клавиатурами и даже такой, где вместо портрета была нарисована та самая собачка, означающая, что аккаунт ВК забанен, с эпитафией в виде одного слова — offline», — добавила Миронова.

В 2007 году Национальный архив памятных надписей Великобритании провел конкурс на самую необычную надпись на надгробном памятнике. Победителем признана эпитафия на надгробье некой Сары Джонсон — жительницы Лафборо (Loughborough), скончавшейся в 1819 году от водянки. На могильной плите подробно расписан процесс лечения женщины с указанием имен врачей и проведенных ими процедур.

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