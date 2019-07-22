На СТС прокомментировали закрытие «Ворониных»

Сериал «Воронины» не планируется закрывать, так как он имеет стабильно высокие рейтинги даже спустя почти 10 лет после запуска, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала СТС.

«Если какой-то сериал дает хороший рейтинг, его продлевают все равно — в независимости от того, что хотят и что хотели [делать с проектом]», — отметил представитель СТС.

По данным пресс-службы, в настоящее время «Воронины» продолжают идти с «очень стабильной хорошей долей». «Если ориентироваться на цифры, о конце проекта речи не идет», — подчеркнули на телеканале.

Ранее актриса Екатерина Волкова в своем Instagram-аккаунте заявила об окончании проекта «Воронины» и о съемках финального сезона.

Представитель СТС сообщил, что пост Волковой может быть связан с тем, что между актерами прошел слух о закрытии сериала.

«Воронины» — адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда», последняя серия которого вышла в 2005 году. Премьера отечественной версии состоялась в 2009 году. Главные роли исполнили Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Юлия Куварзина, Анна Фроловцева и Борис Клюев.

В 2017 году «Воронины» вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!