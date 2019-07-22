Хоакин Феникс и Руни Мара обручились после трех лет отношений

Хоакин Феникс и Руни Мара решили обручиться, сообщает журнал Us Weekly.

Отмечается, что два месяца назад 34-летнюю звезду фильма «Девушка с татуировкой дракона» заметили с большим бриллиантовым кольцом на левой руке — уже тогда в сети начали обсуждать возможную свадьбу знаменитостей, познакомившихся в 2016 году на съемках картины Гарта Дэвиса «Мария Магдалина».

В мае 2017-го пара появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а через несколько месяцев 44-летний Феникс подтвердил, что теперь живет вместе с артисткой. Тогда он и Мара переехали в дом на Голливудских холмах.

Руни Мара известна по ролям в таких фильмах, как «Девушка с татуировкой дракона», «Она», «Социальная сеть», «Побочный эффект», «Лев» и «Кэрол». До 2016 года она встречалась с режиссером и сценаристом Чарли Макдауэллом.

Хоакин Феникс появлялся в картинах «Она», «Таинственный лес», «Гладиатор», «Переступить черту», «Иррациональный человек» и «Отель "Руанда"». В конце 90-х он состоял в отношениях с актрисой Лив Тайлер, а позднее у него был роман с моделью Топаз Пейдж-Грин.

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