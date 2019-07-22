Убившего российскую финалистку международного конкурса красоты посадили

Челябинский областной суд приговорил к 21 году заключения жителя Магнитогорска Александра Магиленца за убийство финалистки конкурса красоты Missis World Russia-2016 Ксении Мецгер. Об этом сообщили «Интерфаксу » в пресс-службе региональной прокуратуры.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также удовлетворил иск отца погибшей девушки о возмещении морального вреда в размере трех миллионов рублей.

Магиленца признали виновным в убийстве, разбое и похищении документов.

В 2016 году Мецгер стала Миссис Челябинской области и представляла регион в финале конкурса красоты Missis World Russia. Россиянка проживала с семьей в США. Летом 2018 года 29-летняя Мецгер вернулась в родной Магнитогорск, чтобы продать свой автомобиль Skoda Octavia. 16 июля Магиленц заманил королеву красоты в свой автосервис под предлогом покупки машины. Там он напал на девушку, нанес множественные удары кувалдой, ломом и еще одним неустановленным предметом. После чего задушил ее металлическим тросом. Затем Магиленц вывез тело в лес, похитил личные вещи погибшей и ее автомобиль. Мужчина рассчитывал разобрать машину на запчасти и перепродать их. На следующий после убийства день тело Мецгер было обнаружено.

Подозреваемый был арестован 19 июля 2018 года.

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