Геологи на вездеходе упали в ущелье на Камчатке и погибли

На Камчатке вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100-140 метров. Двое погибли, еще трое получили переломы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

По информации агентства, инцидент произошел в Мильковском районе Камчатского края. На место происшествия выехали спасатели из Петропавловска-Камчатского.

Ранее стало известно, что долгое время считавшийся потухшим вулкан Большая Удина начал просыпаться на Камчатке, за последний год под ним произошло 559 землетрясений. По прогнозам российских ученых, последствия от его извержения могут быть аналогичны тем, что произошло с Помпеями после пробуждения Везувия.

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