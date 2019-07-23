Названы способы избежать потери чемодана в аэропорту

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip дали советы, как избежать потери чемоданов в аэропорту. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно опросу, каждый пятый путешественник хотя бы раз в жизни не мог найти свой багаж по прилете. При этом в 20 процентах случаев потерянный багаж вернуть так и не удавалось. Чтобы избежать неприятности, в OneTwoTrip советуют вместе с билетом приобретать страховку, проверять информацию на багажной бирке, не отходя от стойки регистрации, и вовремя удалять наклейки от предыдущих перелетов. Кроме того, если предстоит рейс с пересадкой, необходимо уточнить, летит ли багаж до конечной точки или его придется получить и снова сдать в промежуточном аэропорту.

Иногда путаница с багажом может случиться уже после прибытия в аэропорт. Так, 11 процентов респондентов, принявших участие в опросе, признались, что случайно забирали с ленты чужой багаж. В обратную ситуацию попадали 10 процентов путешественников. Чтобы избежать этих ошибок, рекомендуется сверять имя на наклейке багажа на ленте. Также можно выделить свой чемодан с помощью яркого чехла, ленты или бирки с указанием своих контактных данных.

Если найти чемодан не удается, нужно обратиться в отдел Lost & Found в аэропорту. На поиски у его сотрудников есть три недели. Если в течение этого времени багаж не нашли, авиакомпания обязана возместить пассажиру ущерб.

В июле стало известно, что с 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу. Ограничения установлены для физических лиц на ввоз подкарантинной продукции. В частности, в багаже и ручной клади пассажиры смогут ввезти в страну не более пяти килограммов фруктов и овощей. Для больших объемов потребуется получить фитосанитарный сертификат.

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