Женщина прокатилась на багажной ленте в аэропорту и попала на видео

Летевшая в первый раз в своей жизни на самолете девушка прокатилась на багажной ленте, думая, что она доставит ее к лайнеру. Видео инцидента публикует The Sun.

Камеры видеозаписи в аэропорту Стамбула зафиксировали, как пассажирка залезает на багажную ленту рядом со стойкой регистрации, старается удержаться на ногах, но затем падает, когда добирается до второй ленты.

Работники аэропорта смогли снять девушку с ленты до того, как она ударилась о дверь комнаты сортировки багажа.

Ролик выложили в сеть, и он быстро стал вирусным. «Это короткий путь к самолету?» — пошутил один из пользователей. «Летать грузовыми авиалиниями дешевле», — поиронизировал другой.

Ранее в июле изобретательный пассажир нашел способ не доплачивать за перевес багажа в аэропорту и надел восемь килограммов одежды на себя.

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