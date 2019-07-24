Известный блогер провалил детский вопрос на викторине и прослыл невеждой

YouTube-блогер Итан «Behzinga» Пейн (Ethan Payne) удивил зрителей ответом на вопрос «Что пьют коровы?» во время викторины. Видео с конкурсом опубликовано на YouTube.

Мужчина вместе с другими блогерами участвовал в викторине с вопросами из области общих знаний. Один из них был посвящен напитку, который употребляют коровы. На выбор были даны три варианта ответа: молоко, вода или коктейль «Пина колада». Участники посмеялись над вопросом, обсуждая его нелепость и простоту.

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Пейн нажал на кнопку, обозначив готовность дать ответ. После этого он уверенно сказал: «Молоко». Блогеры в его команде были удивлены выбранным вариантом. Харри «W2S» Льюис назвал Пейна идиотом, а Оладжид «KSI» Олатунжи не мог поверить в произошедшее и заявил, что тот «реально тупой».

В комментариях к видео многие зрители также удивились ответу Пейна. «Он сказал "молоко" и был настолько уверен», — отметил один из пользователей. Другой юзер посчитал, что Пейн ответил так не по ошибке. «Уверен, что Итан специально ответил неправильно. А вот если нет, то я и вправду волнуюсь за него», — написал он.

Через некоторое время блогер признал ошибку. Полученный им ранее выигрыш обнулился, ему пришлось вернуться к команде.

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