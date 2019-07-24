Собака ценой жизни спасла ребенка от кобры

dailymail.co.uk

В филиппинском городе Кидапаван, провинция Котабато, два домашних пса сразились с коброй и спасли ребенку жизнь. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал таблоид Daily Mail.

На кадрах, снятых 19 июля, видно, как на участок жилого дома заползла кобра. Двухлетняя белая такса по кличке Мокси (Moxie) подбежала к ней, а черный пес Майли (Miley) ринулся на помощь и схватил змею зубами.

Несколько секунд кобра извивалась и пыталась уползти, а два питомца прогоняли ее с участка. Затем змея устремилась к входной двери, однако Мокси и Майли укусили ее и оттащили от дома. По словам хозяев, в помещении спала их годовалая дочь Скай (Skye).

После двухминутного сражения кобра погибла. Четырехлетняя собака Майли получила смертельный укус и тоже умерла. Мокси выжила, но ослепла от змеиного яда.

Владелец дома и отец Скай, Хайме Селим (Jaime Selim) вспоминает, что и он, и его супруга во время инцидента были на работе, а за ребенком следила прислуга.

«Когда мы приехали, домработница показала нам видеозапись и рассказала, что случилось. Мы очень гордимся нашими собаками, — говорит мужчина. — Я так им благодарен, что они спасли жизнь Скай. Нам будет не хватать Майли».

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