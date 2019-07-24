Американская компания попросила Россию переписать законы под себя

ExxonMobil Russia попросила российское правительство устранить административные барьеры, в частности, речь идет о возможности использовать для сейсморазведочных работ и бурения суда под иностранным флагом. Об этом говорится в письме, которое глава компании Гленн Уоллер адресовал вице-премьеру Максиму Акимову, сообщает газета «Коммерсантъ».

В американской компании считают, что действующая с 2018-го редакция Кодекса торгового мореплавания (КТМ) грозит срывом сроков реализации нефтегазового проекта «Сахалин-1». А поскольку проект реализуется на условиях раздела продукции, это грозит России многомиллионными затратами. Согласно кодексу, для работ на континентальном шельфе России запрещено использовать иностранные плавучие установки и суда под иностранным флагом. Уоллер указывает, что подобных российских судов не хватает и поэтому просит внести изменения в КТМ.

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Глава компании уточнил, что российский Минтранс уже подготовил поправки и направил их в аппарат правительства. В ведомстве газете уточнили, что цель законопроекта состоит в конкретизации полномочий правительства «на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».

Вторая проблема ExxonMobil Russia касается работы филиалов иностранных компаний в стране с российской административной системой. Дело в том, что действующий порядок аккредитации существует с 2001 года. Однако нормы, регулирующие деятельность иностранных филиалов, создавались еще в 1990-х: они основаны на порядке регистрации в системе торгово-промышленных палат. «Коммерсантъ» указывает, что Минфин и Минэкономразвития обсуждали проблему, указанную ExxonMobil. Филиалам предлагалось дать возможности, аналогичные регистрации в ОГРН: реестр ведет Федеральная налоговая служба. Однако эти инициативы не реализованы из-за споров в правительстве о режимах поддержки инвестиций.

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