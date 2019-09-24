Россия ответила на просьбу американской компании поменять под нее закон

Российские власти отреагировали на просьбу американской компании ExxonMobil об устранении «административных барьеров», которые мешают ей продуктивно работать в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента российского представительства фирмы Гленна Уоллера.

«Они включили наши вопросы в рабочую группу. В рамках нее будут смотреть, какие могут быть решения. Вопрос в текущей работе», — сказал он. Однако точные сроки рассмотрения вопроса пока не определены.

Вопрос, о котором идет речь, был описан в письме Уоллера, адресованном вице-премьеру Максиму Акимову. В частности, в послании говорилось о возможности использовать для сейсморазведочных работ и бурения суда под иностранным флагом.

ExxonMobil полагает, что действующая с 2018-го редакция Кодекса торгового мореплавания (КТМ) грозит срывом сроков реализации нефтегазового проекта «Сахалин-1». А поскольку проект реализуется на условиях раздела продукции, это грозит России многомиллионными затратами. По этому кодексу, для работ на континентальном шельфе России запрещено использовать иностранные плавучие установки и суда под иностранным флагом. Уоллер настаивал, что в России таких судов не хватает, и поэтому просил внести изменения в КТМ.

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