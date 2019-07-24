Решена проблема тесноты на центральных креслах в самолете

Федеральное управление гражданской авиацией США сертифицировало революционную конфигурацию салона, которая позволит решить проблему тесноты на центральных креслах в самолете. Об этом сообщает The Sun.

Новая конфигурация подразумевает небольшое смещение всех центральных кресел назад. Это позволило увеличить ширину центрального кресла с 18 до 23 дюймов (с 45,7 сантиметра до 58,4 сантиметра). Благодаря зигзагообразной форме подлокотников пользоваться каждым подлокотником могут сразу два пассажира.

Создание новой конфигурации заняло у компании-разработчика Molon Labe Designs пять лет.

Неназванная американская авиакомпания уже заказала 50 самолетов с новой конфигурацией салона. Заказ должен быть исполнен до конца 2020 года.

В апреле 2019 года стало известно, какие места в самолете путешественники считают самыми комфортными.

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