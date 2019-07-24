Туристов призвали перестать фотографироваться с «несчастными» животными в Крыму

Туристов призвали перестать пользоваться услугами уличных фотографов с животными. Слова главы общественной палаты Крыма Григория Иоффе приводит РИА Новости.

«Подобным фотографам пора объявить общественный бойкот. Недопустимо и негуманно фотографироваться на фоне изможденного, несчастного, эксплуатируемого животного. Что должно в голове быть, чтобы фотографироваться рядом с таким несчастным живым существом? Если так дальше пойдет, то мы начнем фотографироваться с увечными людьми, необычного вида инвалидами», — недоумевает Иоффе.

Он напомнил, что действия фотографов являются нелегальными, поскольку они запрещены в Крыму республиканским законом о гуманном отношении к животным. Однако, по его словам, власти не уделяют этому должного внимания.

22 июля фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу. Инцидент произошел у стен Генуэзской крепости в курортном городе Судак. По словам опубликовавшего в сети видео происшествия пользователя, фотографы с орлами навязали свои услуги туристам и стали вымогать деньги. Когда те отказались заплатить больше, они накинулись на них толпой и начали избивать.

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