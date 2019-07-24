Раймонд Паулс объяснил негативное отношение западных стран к России

Композитор и бывший министр культуры Латвии Раймонд Паулс в ходе интервью рассказал, почему западные СМИ зачастую представляют Россию в негативном свете. Видео беседы опубликовано в Facebook-аккаунте журналистки Светланы Зиминой-Гинтер.

«Очевидно боятся, чтобы Россия не стала слишком сильной. Это все так оно и есть. Это же большая политика, кого-то надо поливать», — заявил музыкант. Он уточнил, что отошел от политических тем.

Журналистка также поинтересовалась, как сам Паулс относится к гражданам России. «У меня жена русская, так что ясно, как я отношусь», — ответил композитор. Он добавил, что испытывает уважение к русским.

В августе 2017 года на Паулса подали жалобу из-за выступления на русском языке в Латвии. На посвященном годовщине города Лудза празднике он произнес приветственную речь по-русски. Отмечалось, что большую часть выступления Паулс говорил на латышском. Позднее он прокомментировал ситуацию, назвав подавшего жалобу человека больным дураком, и призвал не обращать на таких людей внимания.

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