Иран пообещал уничтожать беспилотники США

Иран готов сбивать беспилотники США, если они снова нарушат его воздушное пространство. Такое заявление сделал президент Исламской Республики Хасан Рухани. Его слова в среду, 24 июля, передает Reuters.

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21 июня Трамп сообщил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти. Через день он опроверг собственные слова и пояснил, что лишь на время остановил атаку.

ВВС Корпуса стражей исламской революции сбили беспилотный разведывательный аппарат США 20 июня. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A BAMS-D — один из крупнейших засекреченных американских беспилотников. При этом Вашингтон утверждает, что это произошло над международными водами, Тегеран же заявляет, что летательный аппарат нарушил воздушную границу.

Отношения двух стран обострились после того, как в начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана.

Официальных дипломатических отношений между США и Ираном не существует с 1979 года, когда в ходе Исламской революции было захвачено американское посольство в Тегеране и 52 американца в течение 444 дней удерживались в заложниках.

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