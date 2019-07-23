США сообщили об уничтожении еще одного беспилотника Ирана

США на прошлой неделе, возможно, сбили не один, а два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) армии Ирана. Об этом сообщил командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи в интервью каналу CBS.

«Мы считаем, что успешно атаковали два дрона — может быть, и больше, но об этом нам не известно. (...) Мы уверены, что сбили один из них и, возможно, сбили и второй», — сказал генерал, отвечая на вопросы журналиста.

Он также рассказал, что при этом военные США использовали не снаряды, а электромагнитный импульс, отключающий электронику аппарата противника. Моряки не видели, куда именно упал беспилотник, но наблюдали, как он падает.

19 июля глава МИД Ирана заявил, что у Тегерана нет информации о потере беспилотника, а Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение армии Ирана) опубликовал видео, якобы доказывающее ложь США, однако эксперты уличили иранцев в подлоге и распространении фейковой записи с другой датой.

До этого президент США Дональд Трамп назвал действия Тегерана в международных водах враждебными и призвал другие страны осудить их.

Президент также рассказал, что БПЛА подлетел к универсальному десантному кораблю USS Boxer («Боксер») на расстояние около 900 метров, из-за чего был уничтожен.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!