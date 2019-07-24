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Пассажиры подстригли ногти на ногах в поезде и вывели из себя попутчиков

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Путешественники из Китая положили голые ступни на откидной столик в поезде, чтобы подстричь ногти на ногах. Кадры, сделанные их попутчицей, публикует Daily Mail.

Супруги ехали в город Цзинань. «С самого начала пара вела себя очень громко. Это всех раздражало, поскольку до их появления в поезде была тишина. Вдруг они разулись и начали стричь ногти на ногах, закинув их на столики», — рассказала автор ролика.

По ее словам, другие пассажиры просили их прекратить, но китайцы не реагировали на замечания.

Ранее в июле пользователей сети ужаснуло «мерзкое» поведение авиапассажира бизнес-класса, который выбирал фильм на экране с помощью пальцев ног. На появившемся в сети шестисекундном ролике видно, как человек, откинувшись на спинку кресла, перелистывает голыми ступнями обложки фильмов на встроенном сенсорном мониторе.

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