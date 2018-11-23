Средству женской гигиены нашли неожиданное применение в самолете

Бортпроводница Эмили Виткоп (Emily Witkop) поделилась секретом использования женских прокладок для удаления грязного пятна с одежды на борту самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

«Трюк заключается в том, что нужно налить немного содовой на прокладку и промокнуть ею пятно, чтобы вывести загрязнение», — объяснила Виткоп. Помимо этого, благодаря впитывающей способности прокладки можно избавиться от грязных капель, не оставив разводов.

Однако, по словам Виткоп, у некоторых пассажиров такой способ выведения пятна может вызвать отвращение, поэтому экипаж самолета должен учитывать это.

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