Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы

Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые провели повторный анализ данных, полученных в 1988 году при радиоуглеродном датировании кусочков ткани плащаницы. Исследованиями в то время занялись три научные группы из Университета Аризоны в США, Федерального технологического института в Швейцарии и Оксфордского университета в Великобритании. Тогда результаты показали, что туринская плащаница была изготовлена в период 1260-1390 годов, то есть она не могла покрывать тело Иисуса Христа.

В 2017 году ученые получили «сырые» данные, которые хранились в Британском музее, и доступ к ним был до того времени ограничен по распоряжению Ватикана. Изучив их, специалисты пришли к выводу, что в ходе исследования 1988 года датировались клочки данных, отрезанные с края плащаницы. При этом имеются основания предполагать, что края савана были восстановлены средневековыми монахинями, которые пытались убрать повреждения, нанесенные реликвии за века. По словам ученых, выборка не была однородной, и поэтому необходимо провести дополнительные исследования.

Однако для нового анализа необходимо разрешение Ватикана, который, скорее всего, не позволит ученым взять новые образцы.

Согласно легенде, туринская плащаница является погребальным саваном Иисуса Христа. Хотя радиоуглеродная датировка не позволила точно определить время ее изготовления, она стала важным аргументом в пользу ее поддельности. Ученые пришли к выводу, что плащаница появилась не ранее середины XIII и не позднее конца XIV века, а не в I веке нашей эры.

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