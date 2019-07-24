Долги заставили Европу усомниться в надежности «Укртрансгаза»

«Укртрансгаз» может потерять доверие европейских партнеров из-за накопившихся долгов. Об этом говорится в письме Европейской Федерации Энерготрейдеров (ЕФЭ) к главе НАК «Нефтегаз Украины» Андрею Коболеву, передает издание «Українськi новини».

Отмечается, что долги предприятия за газ перед поставщиками превысили четыре миллиарда гривен. «Ситуация крайне деликатная и вызывает опасения. Это угрожает стабильному функционированию «Укртрансгаза», и поднимает серьезные вопросы о безопасности поставок газа», — говорится в письме.

Для предотвращения такой ситуации ЕФЭ призвала «Укртрансгаз» как можно скорее оплатить долги и нормализовать работу предприятия. «Это необходимо сделать немедленно, чтобы Украина могла должным образом провести подготовку к приближающейся зиме 2019-20 годов», — подчеркнули в федерации.

Ранее Андрей Коболев заявил, что Украине может грозить техногенная катастрофа в том случае, если до начала отопительного сезона в подземные газовые хранилища не успеют закачать 20 миллиардов кубометров газа.

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