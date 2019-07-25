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Россиянин потушил горящий автомобиль струей кваса

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Житель города Камень-на-Оби (Алтайский край) залил пожар квасом. Об этом сообщает издание «Каменские известия».

Мужчина утверждает, что заметил дымящийся автомобиль Nissan X-Trail, возле которого суетились владельцы. Один из них попросил у него воды, чтобы потушить огонь. У находчивого каменца не оказалось воды, но был квас.

«Не долго думая, я взболтал хорошенько квас и начал им тушить возгорание, — рассказывает он. — Потушил. Оказалось, что если его взболтать, то не хуже огнетушителя струя получается».

Каменский производитель кваса пообещал вознаградить мужчину новым запасом напитка.

В 2012 году сообщалось о взрыве, который якобы прогремел в центре Запорожья. Следственно-оперативная группа и взрывотехники выяснила, что причиной ЧП была лопнувшая в урне бутылка с забродившим квасом.

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