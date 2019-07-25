Коренные жители Таймыра рассказали о старом способе борьбы с комарами

Коренные народы Таймыра для защиты от комаров с давних времен пользуются дымящимися кострами — дымокурами, — в которые бросают траву и тальник, и не применяют никакие химические вещества, пишет «Таймырский Телеграф».

Представительница эвенкийского клуба «Керген» Нина Бетту рассказала изданию, что дымокуры использовались для двух целей. Во-первых, с их помощью в чумах коптилась юкола — сушено-вяленое мясо рыбы или оленя. Во-вторых, они отпугивали комаров, поэтому дымокур устанавливался в помещение даже на ночь.

Зоя Арепьева из нганасанского этно-фольклорного клуба «Хендир» добавила, что никто никогда ничем не мазался и сейчас этого не делает. Мужчины одевали накомарники, а женщины работали по хозяйству в чуме, где был дымокур. «Выйдет ненадолго на улицу, опять зайдет в чум», — пояснила она.

По словам главы общины «Ня танса» («Нганасанская семья») Валерии Болговой, кроме дымокуров было принято смазывать лицо и руки рыбьим жиром, которые не только защищал кожу, но и увлажнял ее.

Еще один способ спасения от насекомых — летом уходить со стадом на север полуострова, где прохладнее и часто ветрено, из-за чего комаров и мошку сдувает. Также от них можно отмахиваться простыми ветками.

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