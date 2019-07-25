Фонд кино и Rambler Group сформируют прозрачную среду для рекламодателей

Rambler Group и Фонд кино договорились о сотрудничестве в сфере кинотеатральной рекламы. В его рамках была разработана система аудита кинотеатров, в которых Rambler Group продает и размещает рекламу, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Речь идет об объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино», а также о сетях-партнерах: «Киномакс» и «Москино» - 123 кинотеатра и 911 залов. Сервис интегрирован с Единой федеральной автоматизированной информационной системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), через которую рекламодатели теперь смогут отслеживать статистику просмотров рекламы в кинотеатрах.

«Сотрудничество с Фондом кино по интеграции с ЕАИС — важный шаг не только для Rambler Group, но и для всего рынка рекламы в кинотеатрах», — прокомментировал новость заместитель генерального директора Rambler Group Максим Тадевосян. «Получая данные для оценки эффективности в режиме реального времени, рекламодатель может оценивать результаты и управлять своей кампанией. Наш многолетний опыт и экспертиза в диджитал позволяют нам внедрить релевантные решения в кинотеатрах и сделать этот рынок более прозрачным и привлекательным для рекламодателей», — подчеркнул он.

«Сегодня, благодаря усилиям Фонда кино по модернизации ЕАИС, российский рынок кинопроката является, пожалуй, самым прозрачным в мире», — отметил исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов. «Вместе с тем, рекламный контент, демонстрируемый в кинотеатрах, до последнего времени оставался вне игры, а его правообладатели без оперативной и достоверной статистики о результатах его размещения. Введение нового инструмента является первым и важным шагом для углубления их интеграции в мир российского кинопроката», — сказал он.

В сообщении также отмечается, что Фонд кино, независимый аудитор отрасли, является оператором ЕАИС, в функционал которой входит сбор, учет и обработка сведений о демонстрации кинофильмов в российских кинотеатрах. ЕАИС наравне с прямым финансированием кинопроизводства, является одним из инструментов государственной поддержки кинематографии. Одной из целей этого инструмента является формирование на базе российской киноиндустрии прозрачной рыночной среды. ЕАИС в режиме онлайн отслеживает статистику по кинопоказам и проданным билетам во всех кинотеатрах страны. Специальные функции сервиса для правообладателей, кинотеатров и киносетей, а теперь и для рекламодателей позволяют им оценивать эффективность своей работы.

Rambler Group — единственная компания на рынке, которая может предоставить подтвержденные данные для ЕАИС. Это возможно благодаря уникальной разработке — технологии автоматизированной доставки рекламы в кинотеатры. Она объединила технологии компьютерного зрения, машинного обучения и цифровую рекламу. Данные из этой системы передаются в ЕАИС в режиме онлайн.