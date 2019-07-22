«Спартак» заинтересовался бывшим футболистом «Манчестер Сити»

Московский «Спартак» планирует арендовать нигерийского нападающего донецкого «Шахтера» Оларенваджу Кайоде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист выступал за украинский клуб с марта 2018-го: «Шахтер» арендовал Кайоде у английского «Манчестер Сити». В июле того же года горняки выкупили контракт нигерийца за 3 миллиона евро.

В составе донецкого клуба Кайоде дважды становился чемпионом Украины. В нынешнем розыгрыше национального первенства на его счету один гол в десяти матчах.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего игрока в 2 миллиона евро. В его активе четыре матча в составе национальной сборной.

Африканец перешел в «Манчестер Сити» в 2017 году, но не сумел закрепиться в команде. Наиболее успешно нигериец выступал за венскую «Аустрию». За два сезона в составе австрийского клуба на его счету 30 голов в 67 матчах.

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