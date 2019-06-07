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Бывшего футболиста «Манчестер Сити» захотели пристроить в Россию

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Бывший нападающий «Манчестер Сити» ивуариец Вильфрид Бони может продолжить карьеру в одном из российских клубов. Об этом сообщает «Р-Спорт».

В агентстве, представляющем интересы футболиста, высоко оценивают уровень чемпионата России. «Российская лига очень интересна: тут есть сильные клубы, выступающие в еврокубках. Вполне вероятно, что Вильфрид будет выступать именно здесь», — заявили в компании.

Форвард находится в поисках нового клуба. Его контракт с валлийским «Суонси» подошел к концу. Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего африканца в 5,5 миллиона евро.

Бони известен по выступлениям в пражской «Спарте», голландском «Витессе» и английском «Манчестер Сити». Последний сезон он провел в катарском «Аль-Араби» на правах аренды.

В составе национальной команды футболист провел 52 матча и забил 15 голов.

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