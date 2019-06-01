Футболиста «Тоттенхэма» захотели клубы из России

Голландский нападающий «Тоттенхэма» Винсент Янссен не против попробовать свои силы в чемпионате России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя игрока, Янссен положительно воспринимает возможный переезд. Он также подтвердил, что в услугах 24-летнего нападающего заинтересованы ряд российских команд.

Контракт Янссена с «Тоттенхэмом» истекает в 2020 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в восемь миллионов евро.

Янссен перешел в «Тоттенхэм» из «АЗ Алкмаар» в 2016 году. В составе лондонского клуба футболист закрепиться не сумел и сезон-2017/2018 провел в аренде в «Фенербахче». В Турции форвард принял участие в 16 играх и отметился четырьмя голами.

В прошедшем чемпионате Англии Янссен сыграл три матча за «Тоттенхэм» и не отметился результативными действиями. В послужном списке форварда 17 матчей и семь забитых мячей в составе сборной Голландии.

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