Еще один футболист сборной Украины продолжит карьеру в России

Полузащитник бельгийского «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский заинтересовал московский «Спартак». Об этом в среду, 15 мая, сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что в настоящий момент клубы обсуждают условия трансфера 26-летнего футболиста. Вероятность перехода украинца в «Спартак» высока, уточняет издание.

Малиновский перешел в «Генк» в 2017 году. В нынешнем сезоне хавбек провел 36 матчей чемпионата Бельгии, в которых отметился 13 голами и 10 передачами. Полузащитник выступает за сборную Украины с 2015 года. В его активе 20 матчей и два забитых мяча в составе национальной команды.

После 28 туров Российской премьер-лиги «Спартак» с 46 очками занимает четвертое место в таблице. От идущего третьим «Краснодара» красно-белых отделяют четыре очка.

В январе 2019 года в «Зенит» перешел украинский полузащитник Ярослав Ракицкий. Хавбек выступал за сборную страны с 2005-го, однако после решения о продолжении карьеры в России его перестали вызывать в национальную команду. Главный тренер украинцев Андрей Шевченко заявил, что вопрос с вызовом Ракицкого в сборную закрыт.

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