Агент футболиста сборной Украины опроверг его переход в «Спартак»

Агент Сергей Серебренников, представляющий интересы полузащитника «Генка» и сборной Украины Руслана Малиновского, прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в московский «Спартак». Его слова в среду, 15 мая, приводит Tribuna.com.

«Не верьте слухам. Если честно, то устал комментировать слухи. То был один клуб, то сейчас другой. Если что-то случится, то вы все узнаете. То, что пишут о "Спартаке", — неправда. Руслан Малиновский — игрок "Генка". Вы знаете, что у него большие амбиции. Команда сейчас борется за чемпионство. Поверьте, это все слухи», — отметил Серебренников.

Ранее 15 мая «Чемпионат.com» сообщил, что Малиновский с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Спартаке». Другим претендентом на 26-летнего хавбека называется римская «Рома».

Малиновский выступает за «Генк» с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 36 матчей чемпионата Бельгии, в которых забил 13 мячей и отдал 10 передач. Полузащитник защищает цвета сборной Украины с 2015 года. За это время он принял участие в 20 матчах и записал на свой счет два гола.

В январе 2019 года в «Зенит» перешел украинский полузащитник Ярослав Ракицкий. Хавбек выступал за сборную страны с 2005-го, однако после решения о продолжении карьеры в России его перестали вызывать в национальную команду. Главный тренер украинцев Андрей Шевченко заявил, что вопрос с вызовом Ракицкого в сборную закрыт.

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