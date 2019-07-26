Шестилетняя звезда сети приобрела пятиэтажный дом за восемь миллионов долларов

Шестилетняя блогерша из Кореи, известная под псевдонимом Boram, приобрела пятиэтажное здание в фешенебельном районе Сеула Гангам. Об этом сообщает издание The Korea Times.

Известно, что сумма сделки составила 9,5 миллиарда вон (более восьми миллионов долларов). Площадь одного этажа здания, возведенного в 1975 году, занимает 258 квадратных метров. Причины покупки не раскрываются.

Девочка ведет два видеоблога на YouTube: Boram Tube Vlog (17,5 миллиона подписчиков) и Boram Tube ToyReview (13,6 миллиона подписчиков). На одном из них появляются влоги, на другом — обзоры игрушек. Примерный ежемесячный доход блогерши составляет 3,7 миллиарда вон (более трех миллионов долларов, около 190 миллионов рублей).

Ранее популярный блогер Итан Пейн (Ethan Payne) вызвал недоумение пользователей, неправильно ответив на детский вопрос в викторине. На вопрос, какой напиток употребляют коровы — молоко, воду или коктейль «Пина колада», — он ответил «молоко». Коллеги грубо обозвали его тупицей за промах.

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