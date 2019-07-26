Китайские бизнесмены захотели экспортировать красноярские ягоды и травы

Китайские предприниматели встретились с первым заместителем министра сельского хозяйства Красноярского края Александром Походиным и обсудили взаимодействие в аграрной сфере. Об этом сообщил «Седьмой канал».

В частности, они обсудили возможность сбора на территории Красноярского края лесных ягод, лекарственных трав и грибов для экспорта в Китай. Походин ответил, что российская сторона готова к совместным предприятиям на территории региона. Он также предложил китайским бизнесменам выращивать лесные плодово-ягодные и лекарственные растения на специально отведенных для этого земельных участках.

Походин также пригласил предпринимателей совместно работать над созданием растениеводческих и животноводческих предприятий.

Ранее сообщалось, что в Красноярске и Норильске будет проведен эксперимент по ограничению загрязняющих выбросов в воздух. Для каждой территории российское правительство утвердит комплексный план действий для снижения выбросов. Контролировать соблюдение нормативов будет специально созданная федеральная государственная информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха. С ее помощью в режиме реального времени будет оцениваться ход эксперимента, который начнется 1 января 2020 года и продлится пять лет.

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