Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для возврата Донбасса

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил, что решать конфликт в Донбассе нужно по «хорватскому сценарию». Об этом он рассказал на YouTube-канале политолога Юрия Романенко.

Левченко пояснил, что такой план действий предполагает ввод иностранных войск на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и разоружение народной милиции. Это позволит решить вопрос выборов в ДНР и ЛНР, а также оставить ополченцев без оружия и добиться вывода незаконных вооруженных формирований.

В августе 1995 года хорватская армия за 84 часа ликвидировала самопровозглашенную республику Сербская Краина, которая просуществовала четыре года. Хорватские войска захватили почти все находившиеся под контролем сербов территории. В результате операции были убиты несколько тысяч сербов, еще около 250 тысяч бежали с территории страны.

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