Осужденного россиянина отпустили в Турцию из-за нехватки мест в колонии

Жителя Екатеринбурга приговорили к восьми месяцам заключения в колонии-поселении за пьяную езду, однако его туда не отправляют из-за нехватки свободных мест. Об этом сообщает URA.RU.

Мужчина по имени Игорь рассказал изданию, что уже два месяца ожидает своего наказания. Во ФСИН обещали ему позвонить, когда в колонии появится свободное место. «Мне бы поскорее отделаться от этого, как говорится, раньше сядешь — раньше выйдешь», — сетует осужденный.

ФСИН даже разрешила ему с семьей выехать в Турцию на отдых, заверив, что после возвращения из отпуска его обязательно посадят.

Представитель регионального управления тюремного ведомства Александр Левченко опроверг информацию о переполненности колоний. «Такого не может быть, надо разбираться. У нас в области три колонии-поселения, и там нет проблем с местами», — сказал он.

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