В России во время конвоирования сбежал опасный преступник

В Армавире из-под стражи сбежал 39-летний Антон Санников, обвиняемый в совершении тяжкого
преступления. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Краснодарскому краю.
Подследственный совершил побег поздно вечером 24 июля на обменном пункте железнодорожной станции «Армавир-2» в момент передачи встречному караулу от СИЗО.
Создан оперативный штаб в связи с побегом опасного преступника. На место происшествия выехал начальник краевого управления ФСИН.
В настоящее время идет розыск беглеца. Возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ («Побег из-под стражи»).
Санников является уроженцем села Устье республики Саха (Якутия). Telegram-канал Hue указывает его приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, коротко стриженый, с залысинами. Отмечается, что на правой руке у мужчины нет указательного пальца.
По данным «КП», 13 декабря 2018 года Санников убил брата.