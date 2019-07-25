В России во время конвоирования сбежал опасный преступник

В Армавире из-под стражи сбежал 39-летний Антон Санников, обвиняемый в совершении тяжкого

преступления. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Краснодарскому краю.

Подследственный совершил побег поздно вечером 24 июля на обменном пункте железнодорожной станции «Армавир-2» в момент передачи встречному караулу от СИЗО.

Создан оперативный штаб в связи с побегом опасного преступника. На место происшествия выехал начальник краевого управления ФСИН.

В настоящее время идет розыск беглеца. Возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ («Побег из-под стражи»).

Санников является уроженцем села Устье республики Саха (Якутия). Telegram-канал Hue указывает его приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, коротко стриженый, с залысинами. Отмечается, что на правой руке у мужчины нет указательного пальца.

По данным «КП», 13 декабря 2018 года Санников убил брата.

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