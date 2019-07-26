Православный епископ раскрыл школьникам происхождение геев

Ребенок рождается гомосексуальным, если его родители во время беременности занимаются анальным сексом. Такое заявление сделал кипрский православный епископ Неофитос Масурас на публичных духовных беседах в начальной школе в Никосии, сообщает таблоид The Daily Mail.

Видеозапись появилась в конце июня, однако СМИ обратили на нее внимание только сейчас.

«Это происходит из-за неестественного сексуального акта между родителями. А именно — из-за анального секса. (...) Святой Порфирий говорил, что, если женщине это нравится, то ее желание затем передается ребенку», — сказал священник во время встречи, на которой присутствовали как школьники, так и их родители.

Святой Порфирий, на которого ссылался епископ, умер в 1991 году. В числе прочего он учил, что людям нетрадиционной ориентации стоит оставаться в одиночестве и всю жизнь молиться о том, чтобы их сексуальность изменилась.

По данным из открытых источников, гомосексуализм на Кипре был декриминализован в 1998 году, а в 2015-м геям и лесбиянкам разрешили заключать гражданские союзы.

О другой возможной причине влечения к людям своего пола в апреле сообщала врач из Кувейта: в телепередаче она рассказала, что гомосексуальность якобы вызывает «анальный червь, питающийся семенем» и заявила о том, что знает, как извести этого паразита. Как и в случае речи епископа, ее версия не коснулась вопроса о причинах появления лесбиянок.

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