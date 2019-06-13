«Исцелявших от гомосексуализма» евреев приговорили к огромному штрафу

Американской еврейской организации, предлагавшей людям «терапию обращения» для изменения сексуальной ориентации, грозит выплата до 3,5 миллиона долларов за нарушение судебного запрета. Об этом сообщает NBC News.

Как сообщается, еще в 2015 году суд постановил, что организация Jews Offering New Alternatives for Healing (JONAH) должна прекратить направлять людей на сессии «излечения от гомосексуализма». Подобную практику сочли мошенничеством. Тогда в рамках мирового соглашения в JONAH согласились оплатить часть судебных издержек истцов.

Однако, как выяснилось, базирующаяся в Джерси-Сити организация в результате просто сменила свое название и продолжила деятельность. Теперь суд приказал ей прекратить всю деятельность в течение 30 дней, а также закрыть сайт и все дочерние компании. Двум директорам навсегда запрещено занимать руководящие должности в некоммерческих и других не облагаемых налогами организациях. Из-за нарушения первого запрета организации также придется выплачивать и оставшуюся сумму издержек, которая достигает 3,5 миллиона долларов.

Как отметил один из истцов Майкл Фергюсон, организациям, поощряющим «терапию обращения» не стоит заблуждаться, поскольку их обнаружат и накажут. «Мы не собираемся больше мириться с подобной практикой в ​​отношении членов нашего общества, особенно наиболее уязвимых», — указал он.

В апреле сообщалось об испанском епископе, который оказался под следствием из-за проходивших в его приходе сессий «излечения от гомосексуализма». Их посещали в том числе несовершеннолетние.

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