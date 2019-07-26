Иран испытал баллистическую ракету

Иран провел успешные испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США.

Источник телеканала сообщил, что речь идет о ракете «Шахаб-3». Запуск был произведен в южной части страны. Ракета пролетела около 970 километров и упала в пустыне недалеко от Тегерана.

По мнению американских чиновников, «Шахаб-3» не представляет угрозы для судоходства и военных баз США. Разведка утверждает, что Иран проводит испытания для улучшения дальности и точности ракеты.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу в ноябре.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!